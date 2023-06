Stary wiatrak w Poznaniu odzyska dawny blask. Dawniej nawadniał pola, a teraz stoi pośród bloków. Zobacz zdjęcia!

Jak powstał wiatrak w Poznaniu?

Wiatrak przy Milczańskiej powstał w latach 1910-1912 dla potrzeb gospodarstwa ogrodniczego należącego do Franciszka Rybaka. Konstrukcja obiektu powstała według koncepcji fundatora. Wybrane elementy stalowe zbiornika, cześć instalacji hydraulicznej zostały częściowo wykonane w Poznaniu, pozostałe elementy sprowadzono z Berlina.

Wiatrak służył do pozyskiwania, gromadzenia oraz stałego zaopatrzenia w wodę domu, sąsiednich pól, sadów oraz szklarni. Obiekt był zasilany wyłącznie siłą wiatru. Miał też zostać wykorzystany do produkcji energii elektrycznej, jednak nigdy to nie nastąpiło.