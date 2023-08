Tak żyje Sylwia Peretti z programu "Królowe życia" w TTV. Zobaczcie zdjęcia

Chciała, aby Magda Gessler pomogła jej przyciągnąć klientów do jej krakowskiej restauracji. Program został wyemitowany. Magda Gessler nie podpisała się jednak pod rewolucją.

- Pomyślałam, że fajnie będzie, jeśli poproszę panią Magdę o pomoc. No i bardzo się pomyliłam. Nie tylko w stosunku do niej, do programu, ale także do telewizji. Do tego, jak zostałam przedstawiona i co się później wydarzyło. To nie jest przecież tajemnicą, że rewolucja się nie udała (...) Zostałam przedstawiona jako naprawdę zarozumiała, wredna małpa, która pozjadała wszelkie rozumy, a tak nie jest - wspominała Sylwia Peretti w "Plotku".