Taka będzie ekspresowa S11. Sprawdź, jaki będzie jej przebieg!

S11 z Poznania do Obornik

S11 zastąpi niebezpieczną DK 11

Obecna trasa, łącząca między innymi Koszalin z Poznaniem i Katowicami jest w znacznej części jednojezdniowa. Oznacza to, że kierowcy mają do dyspozycji tylko po jednym pasie w obu kierunkach. To powoduje, że miejscami jest ona niewydolna, a kierowcy grzęzną w często kilkukilometrowych korkach.

Tam, gdzie jeszcze nie wybudowano obwodnic, które staną się częścią nowego szlaku komunikacyjnego, przebiega ona przez wiele miast i miejscowości. Przez to ich mieszkańcy są narażeni na hałas i spaliny. Na drodze tej często dochodzi do wypadków, także tych tragicznych.