Takich bananów lepiej nie kupować. Nie należą do najzdrowszych

Banany są bardzo pożywne, ale przez to też kaloryczne. Jeden banan to koło 120 kalorii i 27 gram cukru. Pektyna zawarta w bananach przyczynia się do oczyszczania organizmu z toksyn i poprawy tolerancji na glukozę.

Banany bardzo dobrze wpływają na nasz organizm. Poprawiają wygląd skóry, paznokci i włosów, poprawiają odporność, regulują ciśnienie. banany są bardzo pożywne i świetnie sprawdzają się przy problemach żołądkowych i biegunce.