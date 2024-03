Takie błędy popełniamy przy urządzaniu małej kuchni. Z tego lepiej zrezygnuj

Kuchnia to zdecydowanie serce domu. Tam przygotowujemy posiłki, robimy dziecku śniadanie do szkoły, uczymy najmłodszych gotować, przyrządzamy romantyczna kolację i świąteczne przysmaki. To miejsce szczególnie ważne w każdym domu.

Zobacz: Oto aranżacje małych kuchni od Krzysztofa Mirucia. Pomysły znanego architekta

W blokach jednak mamy do dyspozycji tylko kilka metrów kwadratowych do zagospodarowania. Jednak jeśli zrobimy to mądrze nawet te kilka metrów stanie się wyjątkowym i funkcjonalnym miejscem dla całej rodziny.

Organizując kuchnie w mieszkaniu musimy pamiętać o najważniejszych sprzętach i tych z których lepiej zrezygnować. Plusem małej kuchni jest właśnie sprytne wykorzystanie powierzchni pozbywając się z niej niepotrzebnych bibelotów, których albo szkoda wyrzucić, albo są rodzinną pamiątka, którą wyciągamy tylko w czasie porządków.