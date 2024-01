Takimi golami Lech Poznań czarował kibiców w rundzie jesiennej. Palce lizać! Bartosz Kijeski

32 gole - tyle Lech Poznań strzelił goli w jesiennej rundzie piłkarskiej PKO BP Ekstraklasy. Te bramki przyczyniły się do zdobycia 33 punktów. Kilka z nich było wyjątkowej urody, a ręce przy tych trafieniach same składały się do oklasków. Wybraliśmy 10 najładniejszych ligowych trafień Kolejorza w ostatnich miesiącach.