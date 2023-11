Te drogi ekspresowe w Wielkopolsce powstaną w najbliższych latach. Sprawdź, gdzie dojedziesz jeszcze szybciej

Do 2033 roku mieszkańcy Wielkopolski powinni mieć możliwość zdecydowanie szybszego przemieszczenia się w kierunku Morza Bałtyckiego. Ma to związek z szeroko zakrojoną przebudową drogi S11.W ciągu 10 lat gotowy powinien być zarówno odcinek z Poznania do Piły, jak i z Piły na północ, poza granice województwa. Droga szybkiego ruchu ma prowadzić przez Szczecinek do Bobolic, skąd nad Bałtyk jest już bardzo blisko.

Adam Jastrzębowski