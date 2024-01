Te lokale gastronomiczne pomagają potrzebującym. Jest ich ponad 40 na mapie Poznania!

– Potrzebujących w Polsce nie brakuje, dlatego zachęcamy wszystkich restauratorów, piekarzy, cukierników czy właścicieli food trucków, by dołączały się do akcji. Ze swojej strony oferujemy dystrybucję tablic do zawieszania paragonów, promocję na stronie akcji oraz wysyłkę informacji do użytkowników aplikacji PanParagon z danego regionu zachęcającą do odwiedzenia danego punktu gastronomicznego – informuje Antonina Grzelak z aplikacji PanParagon. – Prosimy również o informowanie seniorów będących w trudnej sytuacji finansowej, rodzin w potrzebie, instytucji pomagającym dzieciom, samotnym matkom i innym, by zgłaszali się po posiłek do lokali uczestniczących w akcji.