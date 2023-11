Ruszyła Szlachetna Paczka 2023. Setki rodzin w Wielkopolsce czekają na pomoc. Marzą o nowym łóżku i beżowych ścianach

Ruszyła baza rodzin w ramach Szlachetnej Paczki

Potrzebującą rodzinę, którą chce się obdarować w ramach Szlachetnej Paczki, można wybrać za pośrednictwem s pecjalnej wyszukiwarki. Organizatorzy zapewniają wszelką niezbędna pomoc osobie, która zdecyduje się być koordynatorem pomocy dla danej rodziny, aby zmotywowała ona swoje otoczenie do pomocy rodzinie. Darczyńcy jednak pozostają dla rodziny anonimowi - prezenty są przekazywane przez wolontariuszy Szlachetnej Paczki z magazynu, gdzie darczyńcy je dostarczają.

- Szlachetna Paczka pozwala pomagać efektywnie i na dużą skalę, przy niedużym nakładzie środków poszczególnych osób. W zeszłym roku wsparcie dla jednej rodziny przygotowywało średnio 31 darczyńców, a może jeszcze więcej. Kompletowanie Paczek rozkłada się więc na wiele osób, a efekt to coś więcej niż wsparcie materialne. Paczkę można przygotować z rodziną, wśród znajomych, ale też w szkole czy w pracy - przekonują organizatorzy.

Organizatorzy zachęcają do zgłaszania się, aby pomóc poszczególnym rodzinom zgłoszonym do programu. Najlepiej jest zgłaszać się całą grupą, na przykład z jednego zakładu pracy, firmy czy szkoły.

Pomóż rodzinom z Wielkopolski

W Wielkopolsce na pomoc wciąż czeka kilkaset rodzin. Na stronie internetowej są one pogrupowane według rejonów. Na wsparcie wciąż liczy pani Anna, która cierpi na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc i musi być niemal stale podłączona do butli z tlenem. Wraz z rodziną mieszka ona na poznańskich Ogrodach. Kobietą opiekuje się mąż, przez co rodzina musi utrzymywać się z zasiłku. Aby móc wygodnie odpoczywać w trakcie żmudnego procesu leczenia rodzina marzy przede wszystkim o nowym łóżku.