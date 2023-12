Te osoby powinny jeść natkę pietruszki. Przy tych chorobach warto ją jeść OPRAC.: Justyna Trawczyńska

Choć natka pietruszki przez wielu kojarzona jako nielubiany dodatek do rosołu to warto docenić jej wartości odżywcze ale i walory smakowe. Zielone liście o bardzo intensywnym aromacie i charakterystycznym smaku nadają się do wielu potraw i wzbogacają danie nie tylko pod względem smakowym. Natka ma bardzo wiele właściwości zdrowotnych. Jakich? Sprawdźcie.