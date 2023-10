Te ptaki możesz trzymać w domu. Nie uwierzysz, o jakich mowa!

Hodowla ptaków do polska tradycja

Z okazji Europejskiego Dnia Ptaków postanowiliśmy przygotować galerię z gatunkami nadającymi się do hodowli domowej. Przede wszystkim należy jednak pamiętać, że posiadanie ptaka we własnym domu czy mieszkaniu jest wyzwaniem.

Papugi przestały być tylko zwierzętami domowymi

W 2018 roku w Nysie po raz pierwszy w historii Polski znaleziono gniazdo aleksandretty obrożnej. Od tej pory w naszym kraju pojawiło się co najmniej kilkadziesiąt papug żyjących na wolności. Zdjęcia niektórych okazów zrobiono także w Warszawie. Nie jest to jednak najlepsza informacja, przede wszystkim papugi musiały poczuć, że Polska staje się dla nich odpowiednim miejscem do życia, co oznacza, że klimat zmienia się bardzo szybko. Jednocześnie obecność tak silnych ptaków może wpłynąć na znaną nam dotąd równowagę w powietrzu. Bać się mogą m.in. Dudki.