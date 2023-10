Te rasy psów lubią się przytulać. Te psiaki uwielbiają czułości

Pies to doskonały terapeuta jeśli tylko pozwolimy sobie pomóc. Wielu psychologów wskazuje że osoby posiadające psa rzadziej zmagają się z depresją. To doskonali towarzysze dla osób samotnych, bo nikt nie przywita nas tak jak pies, choć wyszliśmy tylko na kilka minut po bułki do sklepu.

Psy są wyjątkowe, bo kochają bezwarunkowo, nawet jeśli wyrządzi im się krzywdę. Są oddane, przyjacielskie. Pies w domu to doskonały trener personalny, który zadba abyśmy regularnie się dotleniali, to także najlepszy dietetyk, który przypilnuje abyśmy za dużo nie zjedli. To przede wszystkim przyjaciel, z którym możemy "porozmawiać" i choć psy nie odpowiadają to nam ten "dialog" może przynieść ulgę.