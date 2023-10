Te stare dokumenty będzie można wyrzucić w 2024 roku. Sprawdź!

Jeśli wyrzucamy stare rachunki, dokumenty, faktury, umowy musimy pamiętać, że zawierają one nasze dane wrażliwe i dlatego przed wrzuceniem ich do kosza koniecznie musimy je zniszczyć, aby nie wpadły w niepowołane ręce.

W szafkach z dokumentami znajdziemy zapewne faktury, dowody zapłaty, karty gwarancyjne, umowy, zaświadczenia. Żeby zrobić porządek w takim miejscu konieczna jest wiedza co można wyrzucić i kiedy. Nie wiedząc jak długo trzymać konkretne dokumenty trzymamy je na wszelki wypadek przez co robi nam się większy bałagan.

Przechowywanie dokumentów nie musi być kłopotliwe, jeśli odpowiednio to zorganizujemy. W przygotowanych segregatorach, można od razu zapisać datę do kiedy musimy je trzymać. Przy kolejnych porządkach zdecydowanie ułatwi nam to selekcjonowanie. Warto tez aby dokumenty były skategoryzowane co ułatwi nam znalezienie odpowiedniego rachunku czy faktury. Oszczędzi nam to czasu i będzie dobrze wyglądało w szafce.