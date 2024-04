Te szkoły w Poznaniu organizują drzwi otwarte w sobotę, 13 kwietnia. Sprawdź!

Drzwi otwarte w poznańskich szkołach

Co roku wiosną, placówki oświatowe organizują dni otwarte. Nie jest to obowiązkowe zarówno dla kandydatów jak i placówek wydarzenie, jednak warto je przeprowadzić, aby młodzież poznała szkołę, zanim zdecyduje się do niej uczęszczać. W Poznaniu pierwsze dni otwarte rozpoczęły się już w marcu, a wydarzenia potrwają aż do maja. W sobotę 13 kwietnia kilka kolejnych szkół otwiera się na kandydatów.