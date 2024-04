Te witaminy musisz zażywać, aby poprawić prace mózgu. Dzięki nim poprawi się pamięć

Praca mózgu w naszym organizmie jest bardzo ważna. Bo to właśnie on odpowiada za prawidłowe działanie naszych organizmów. Sprawuje kontrole nad wszystkimi narządami i procesami jakie zachodzą. To mózg odpowiada również za naszą świadomość, inteligencję, pamięć, podejmowanie decyzji, twórczość artystyczna czy empatię.

Przeczytaj: To szkodzi naszym mózgom. Tych produktów lepiej unikać, jeśli mamy kłopoty z pamięcią

Dlatego tak ważne jest aby zadbać o ten narząd każdego dnia. Odpowiednio zbilansowana dieta to jeden ze sposobów dbania o mózg. Warto jednak wiedzieć, ze poza dostarczaniem odpowiednich składników odżywczych musimy również pamiętać o aktywności fizycznej czy pobudzaniem mózgu do wysiłku, nawet prostymi czynnościami.