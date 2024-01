Tłusty czwartek na archiwalnych zdjęciach. Zobacz, jak kiedyś go obchodzono! Było inaczej Weronika Błaszczyk

Tłusty czwartek dzisiaj wygląda trochę inaczej niż kilkadziesiąt lat temu. Jak kiedyś obchodzono ten dzień? Jak wyglądała wówczas praca w cukierni? Zobacz na archiwalnych zdjęciach z Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej. Zobacz więcej zdjęć ---> Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa Zobacz galerię (26 zdjęć)

Tłusty czwartek od lat jest jednym z bardziej lubianych świąt w Polsce. W tym roku przypada 8 lutego, jednak, jak wiadomo, jest to święto ruchome, więc co roku jego data jest inna. Jak ten dzień był obchodzony kilkadziesiąt lat temu? Jak wyglądała praca w ówczesnych cukierniach? Dzięki fotografiom z Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej oraz Narodowego Archiwum Cyfrowego możemy zobaczyć, jak kiedyś wyglądał najsłodszy czas w roku! Jeśli jesteś ciekawy, to koniecznie zobacz zdjęcia!