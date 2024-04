To on został nowym burmistrzem Szamotuł. W drugiej rundzie wyborów samorządowych 2024 Piotr Michalak pokonał Joannę Gzyl

Wybory samorządowe 2024. Wyniki wyborów na burmistrza Szamotuł

Wyniki wyborów do rady miasta Szamotuły

Wybory do rady miejskiej wygrał komitet Piotra Michalaka, który zdobył 3542 głosy (30,44 proc.) i 7 mandatów. Koalicja dla Gminy Szamotuły uzyskała drugi wynik - 3052 głosy (30,09 proc.), co przyniosło jej 7 mandatów. Komitet Pokolenia Szamotulan zebrał 1978 głosów (17 proc.), co dało mu 3 mandaty. Trzy mandaty trafiły również do Prawa i Sprawiedliwości (1422 głosy, 12,22 proc.).