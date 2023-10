To one są najrzadziej adoptowane! Oto czarne zwierzaki ze schroniska w Poznaniu, które szukają domu Weronika Błaszczyk

Czarne pieski to najrzadziej adoptowane zwierzaki ze schronisk. Choć kolor sierści nie ma żadnego znaczenia, to niestety właśnie one statystycznie najdłużej czekają na nowy dom. Uważa się, że przynoszą one pecha. W schronisku dla zwierząt w Poznaniu nie brakuje czarnych psiaków. Oto te, które są gotowe na adopcję!