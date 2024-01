To osoby będą musiały dopłacić do podatku w 2024 roku

Rozliczenie z urzędem skarbowym zacznie się 15 lutego i potrwa do 30 kwietnia. Mamy dwie możliwości rozliczenia: tradycyjnie w urzędzie lub online. Wybierając drugą opcję nie tylko nie musimy wychodzić z domu, ale i zwrot dostaniemy szybciej. Na zwrot nadpłaty przy rozliczeniu online musimy poczekać do 45 dni, przy rozliczeniu tradycyjna formą może to potrwać do 90 dni.

W przypadku dopłaty do podatku mamy czas do 30 kwietnia na przekazanie jej do urzędu skarbowego. Warto wiedzieć, że późniejsza zapłata obciążona będzie dodatkowo koniecznością naliczania odsetek podatkowych za zwłokę (tzw. zaległość podatkowa).