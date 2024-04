To pierwsza taka operacja w Wielkopolsce. Lekarze ze szpitala Strusia w Poznaniu wszczepili nowoczesną zastawka serca

Mitralna wada serca prowadzi do nieprawidłowego przepływu krwi z lewej komory serca do lewego przedsionka. Objawia się dusznościami, krótkim oddechem, łatwym męczeniem się. Wadę tę zdiagnozowano przez przypadek u 54-letniego Tomasza Stefańskiego. W jego przypadku nie było żadnych objawów.

Czytaj też: Najnowocześniejszy szpital w Wielkopolsce otwarty! Poznań zyska kolejny SOR

- Mogłem robić wszystko, nie miałem z niczym problemów. Zdiagnozowano to u mnie przypadkiem, kiedy szykowałem się do trudnego wyjazdu. Okazało się, że jest problem z zastawką i to na tyle poważny, że konieczna był operacja