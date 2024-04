Kto się boi rurki? Wyboista droga pacjentów po tracheotomii do rehabilitacji. Lekarze z Poznania załamują ręce

Po wypisaniu ze szpitala pacjenci z rurką tracheostomijną powinni trafiać do ośrodków rehabilitacyjnych w celu powrotu do samodzielnego funkcjonowania.

Nie lepiej sytuacja wygląda w przypadku pacjentów neurologicznych. Ci po udarach, zabiegach trombektomii stanowią sporą grupę pacjentów, u których trzeba było zastosować rurkę tracheostomijną.

- To jest nasza zmora. Jak pacjent ma zaburzenia połykania i my mu założymy sondę do żywienia, albo chory ma zaburzenia oddychania i koledzy laryngolodzy założą rurkę tracheostomijną, to oddziały rehabilitacyjne takich pacjentów nie chcą przyjmować. Zaburzenia połykania ma ok. 40 proc. pacjentów naszego oddziału. Średni czas oczekiwania na miejsce w zakładach opiekuńczo-leczniczych to kilka miesięcy. A miejsca w takich placówkach zwalniają się w sposób jednoznaczny - dopiero, gdy jakiś pacjent umrze - tłumaczy prof. Sławomir Michalak z Kliniki Neurologii i Chorób Naczyniowych Układu Nerwowego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.