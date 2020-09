TOP 10 najbardziej znanych piłkarzy w Wielkopolsce. Zobacz ranking

Co ciekawe bywają też inne przypadki popularności polegające na zniechęceniu do danego piłkarza. Nie wynikają one jednak zazwyczaj z jednej wpadki, tylko z licznych, w dodatku irytujących błędów. Jak widać na antyfutbolu też można budować swoją popularność, choć oczywiście nie jest to dobry sposób podnoszenia swojej wartości rynkowej.

Zobacz też: Wygrani i przegrani początku sezonu w poznańskich klubach

Wreszcie istotna jest kwestia przynależności klubowej. Wiadomo, że w barwach Lecha Poznań dużo łatwiej o zyskanie uznania niż będąc zawodnikiem klubu IV czy V ligi. Z drugiej strony sama obecność w składzie znanego zespołu nie jest gwarancją, że ktoś od razu stanie się ulubieńcem tłumów.

Zobacz subiektywny ranking najpopularniejszych piłkarzy w Wielkopolsce