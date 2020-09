Wygrani i przegrani początku sezonu w poznańskich klubach. Kto był mocnym punktem Lecha i Warty, a kto musi zadbać o poprawę formy?

Warto dodać, że boiskowe wyniki to często pochodna indywidualnej postawy każdego z zawodników. Gdyby w poznańskich drużynach wszyscy stanęli na wysokości zdania, to pewnie po dwóch kolejkach nie mielibyśmy tak wielu powodów do zmartwień. Z kolei słaby dorobek punktowy nie może przesłonić dobrej gry niektórych piłkarzy, ale jak wiadomo futbol to gra kolektywna i nawet wybitne jednostki czasami nie są w stanie odwrócić losów spotkania.

Wiadomo także, że inne oczekiwania mają kibice w Poznaniu wobec Lecha, a inne wobec beniaminka z Drogi Dębińskiej. Kolejorz ma bić się o czołowe lokaty, a Zieloni mają z powodzeniem bić się o utrzymanie. Na każdym kroku eksperci podkreślają, że w tym sezonie, kiedy spada z ekstraklasy tylko jeden zespół, to bardzo proste zadanie. Można i tak stwierdzić, ale pod warunkiem, że się w miarę regularnie punktuje i trafi na sezon, w którym któryś z rywali będzie wyraźnie ustępował poziomem gry od reszty stawki. Na razie jednak Warta zamiast spekulacji bardziej potrzebuje solidnych piłkarzy i pierwszych punktów.