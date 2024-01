Tragiczny wypadek w Lipie pod Obornikami. Zderzyły się dwa samochody. Dwie osoby nie żyją

Do zderzenia doszło na trasie łączącej Oborniki z Czarnkowem. Niestety w wyniku zderzenia dwóch samochodów, jedna osoba zginęła na miejscu, druga zmarła w szpitalu.

- Po przyjeździe na miejsce zdarzenia, kierujący działaniem ratowniczym stwierdził, że doszło do czołowego zderzenia dwóch samochodów marki Renault Megane oraz BMW. W Renault podróżowała jedna osoba, około 23-letni mężczyzna, mieszkaniec powiatu obornickiego. Został przetransportowany do szpitala w Czarnkowie. Natomiast w BMW podróżowały 3 osoby, niestety kierowca poniósł śmierć na miejscu. 29 letnia pasażerka oraz 35-letni pasażer z BMW zostali zabrani do szpitala w Obornikach oraz Szamotuł w stanie ciężkim - poinformował mł. bryg. Leszek Walczak z Komendy Powiatowej PSP w Obornikach.