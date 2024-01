Tragiczny wypadek w Olszynie w powiecie ostrzeszowskim. 19-latek uderzył w drzewo. Mężczyzna zginął na miejscu Justyna Piasecka

Do wypadku doszło w wyniku niedostosowania prędkości do warunków panujących na drodze. Archiwum

Do tragicznego w skutkach wypadku doszło w miejscowości Olszyna (pow. ostrzeszowski). 19-letni kierowca nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze, przez co uderzył w drzewo. Młody mężczyzna zmarł na miejscu.