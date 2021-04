NOWE Gorce - pogoda jutro (21.04). Prognoza - Turbacz, Czoło Turbacza

Pogoda w górach: Turbacz, Czoło Turbacza (Gorce). Jakich warunków spodziewać się jutro? W czwartek temperatura w Gorcach ma wynieść ok. 1 °C. Z kolei spodziewana prędkość wiatru to 17 km/h. Opady śniegu: 6 mm. Spodziewana głębokość śniegu to 39 mm. Sprawdź pogodę w Gorcach na jutro i kolejne dni.