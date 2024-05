Trasy rowerowe w woj. wielkopolskim. Gdzie w weekend 25 - 26 maja? Sprawdź proponowane szlaki

Rozmyślasz nad wycieczkę rowerową w woj. wielkopolskim? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Wybraliśmy 10 ciekawych tras. Mają różne stopnie trudności czy długości, dlatego każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 10 tras na wycieczkę rowerową w woj. wielkopolskim. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Sprawdź, jakie trasy rowerowe w woj. wielkopolskim warto sprawdzić w weekend.

Ścieżki rowerowe w woj. wielkopolskim

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 10 tras rowerowych w woj. wielkopolskim, które polecają inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Sprawdź wybrane trasy o różnym stopniu trudności. Spokojna wyprawa malowniczym szlakiem, a może coś szalonego i trudnego? W wybranych przez nas trasach każdy znajdzie coś dla siebie. Wybierz plan wycieczki i przygotuj się do wyjazdu. Zanim wyruszysz na wyprawę, sprawdź prognozę pogody. W sobotę 25 maja w woj. wielkopolskim ma być od 17°C do 23°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi na różnych obszarach od 0% do 36%. W niedzielę 26 maja w woj. wielkopolskim ma być od 15°C do 24°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi na różnych obszarach od 5% do 49%.

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 73,23 km

Czas trwania wyprawy: 8 godz. i 11 min.

Przewyższenia: 99 m

Suma podjazdów: 1 201 m

Suma zjazdów: 1 223 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Fotoimpresje

Na wycieczkę wyjechaliśmy z Warszawy pociągiem do stacji Sażyna, to jest drugi przystanek PKP za Warką w kierunku Radomia. Przygoda zaczęła się już na samym początku, gdy konduktor chciał nas wyrzucić z rowerami z pociągu, a następnie zagroził, że nie odjedzie z taka ilością rowerów "na pokładzie" Było nas około osiemdziesiąt osób, a pociąg składał się tylko z jednej jednostki. Nawet gdzieś dzwonił, ale musiał dostać odpowiedź nie taką, jakiej się spodziewał, bo ucichł i pociąg ruszył o planowej godzinie.

Pierwszy odcinek trasy dość nieprzyjemny, oryginalne kocie łby na długości około 3 km przez las solidnie nami wytrzęsły, a potem było jeszcze gorzej. Drogi tak piaszczyste, że tylko najbardziej wytrwali na przystosowanych do tego rowerach dali radę przejechać, reszta z nas w pocie czoła przedzierała się, prowadząc rowery. Tak było niemal do Głowaczowa. Potem drogi były już asfaltowe i takimi dojechaliśmy do wsi Ryczywół. Stamtąd, nadrabiając kilka km, pojechaliśmy zobaczyć ujście rzeki Radomki do Wisły.

W drodze powrotnej pojechaliśmy do Magnuszewa i po odpoczynku dalej do Góry Kalwarii, skąd odebrał nas zaprzyjaźniony samochód, ale gdyby nie późna pora, prawdopodobnie wrócilibyśmy do Warszawy niebieskim szlakiem rowerowym .

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Bledzew - pomnik wilka Początek trasy: Zbąszyń

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 64,9 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 44 min.

Przewyższenia: 50 m

Suma podjazdów: 477 m

Suma zjazdów: 476 m Pyzatek poleca tę trasę W lasach swoje miejsce ma intrygujący pomnik wilka. Nie jest łatwo go odnaleźć. W czerwcu 1852 r. Johan Unger z Lusowa zastrzelił ostatniego wilka żyjącego w lasach międzyrzeckich. W miejscu śmierci zwierzęcia zbudowano pomnik w kształcie piramidy z tablicą, głoszącą: - Tu zakończył Kompan życie, który owiec zżera płód/Johan Unger należycie, Zaspokoił jego głód.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend dla Zbąszynia

🚲 Trasa rowerowa: Leśne klimaty Początek trasy: Dobrzyca

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 13,08 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 39 min.

Przewyższenia: 80 m

Suma podjazdów: 609 m

Suma zjazdów: 629 m Sowa.jakub1 poleca tę trasę rowerzystom

Fajna trasa na popołudniową krótką przejażdżkę. Fragment t biegnie żółtym szlakiem rowerowym z Czosnówki do Krasówki przez leśnictwo Rudka. Na trasie przejeżdżamy mostem śródleśną rzeczkę - Rudkę.

Dziś pogoda była super, słonecznie, choć trochę wietrznie. W lesie jednak nie odczuwało się tego wiatru. Przyroda powoli budzi się do życia, w końcu.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Oborniki Śląskie - Ozorowice - Wrocław Początek trasy: Odolanów

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 39,64 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 17 min.

Przewyższenia: 87 m

Suma podjazdów: 773 m

Suma zjazdów: 818 m Wielogorski poleca tę trasę rowerzystom Przez wioski i wioseczki z Obornik do Wrocławia

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Odra Gravel Atack - jedna z lepszych tras w okolicy Początek trasy: Ostrów Wielkopolski

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 109,32 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 36 min.

Przewyższenia: 78 m

Suma podjazdów: 620 m

Suma zjazdów: 621 m Rowerzystom trasę poleca Pschemoo

Gravelowa wyprawa wzdłuż Odry (rower MTB jak najbardziej) Główna część trasy zaczyna się w miejscowości Mierzowice, do tego momentu to 50/50 dojazd asfaltowy - wylot z Lubina i super szutrówki od Miłoradzice.

Za miejscowością Mierzowice lecimy w kierunku Jurcz - szutrówka ale lekki slalom wskazany w celu ominięcia płytki dołków.

Następnie wpadamy na gravelową autostradę i przy wale przeciwpowodziowym lecimy gładko kilka ładnych kilometrów - kierunek Dziewin. Tuż przed miejscowością lekki terenik koło zbiornika o fajnym klimacie - cisza, spokój i chwila na fotkę.

W Dziewinie warto zobaczyć ruiny pałacu - straszy rozpadający się, ale klimat na swój urok.

Z Dziewina do Ścinawy pędzimy już super asfaltem, gdzie za remontowanym mostem skręcamy w lewo - po znakach na Wołów.

W małowice trasa odbija w las - by wyjechać w Boraszyn - ten fragment ODRADZAM chyba, że MTB lub FULL - mnóstwo kamieni - Gravelem nie szło jechać - miejscami butowanie z obawy o opony !

Następnie Boraszyn - Tarchalice to chwila wytchnienia i ulga dla d...y.

Tarchalice - Domaszów to przyzwoita droga w Gravelowym klimacie.

Domaszów - Lubiąż to już mix nawierzchni - szuter, kamienie, polne łączniki i leśne ścieżki. Warto naleźć wygodny dojazd do rzeki i na chwilę delektować się przyrodą.

Lubiąż z klasztorem to znana pozycja a ścieżka rowerowa do Prochowic to bardzo ciekawa opcja.

Z Prochowic przez Lisowice i Szczytniki wpadamy na fajne szuterki w okolicy Buczynki i Raszówki - opcji przejazdu jest sporo - na wyprawę wybrane te główne - takie szybkie ;-)

Z Raszowej przez Gorzelin do Lubina to już prawdziwa plejada tras - do wyboru do koloru nawierzchni - ze względu na ściemniający się dzień powrót asfaltem. Polecam jedna z ciekawszych opcji na 100km w okolicy.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend dla Ostrowa Wielkopolskiego

🚲 Trasa rowerowa: Otwock - Żydowskie dziedzictwo Początek trasy: Stawiszyn

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 74,31 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 56 min.

Przewyższenia: 42 m

Suma podjazdów: 372 m

Suma zjazdów: 380 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Szymek84

Wycieczka śladami otwockich Żydów zorganizowana przez TSKŻ-Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce oraz Fundacja Ochrony Dziedzictwa Kulturowego. Wydarzenie odbyło się w ramach tegorocznej edycji Europejskich Dni Dziedzictwa pod hasłem „Gdzie duch spotyka się z przestrzenią – świątynie, arcydzieła, pomniki”. Podczas tej wyjątkowej podróży w przeszłość uczestnicy mogli poczuć klimat przedwojennego uzdrowiska na „linii otwockiej” oraz poznać historie ludzi z nim związanych.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: I znów do Czerska. Początek trasy: Stawiszyn

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 76,74 km

Czas trwania wyprawy: 10 godz. i 23 min.

Przewyższenia: 142 m

Suma podjazdów: 377 m

Suma zjazdów: 240 m Rowerzystom trasę poleca Fotoimpresje Początek wycieczki przy stacji metra kabaty, potem przez Las kabacki w kierunku czerska. Po drodze kilka ciekawostek, dwa relikty wiatraków i ładne widoki. Drogi różne, asfalty ale gruntowych też było sporo.

To jest najdłuższa trasa jaką do tej poru jechałem z Warszawy do Czerska. Zakończenie także przy stacji metra na Kabatach.

W tym roku to jest moja druga wizyta na zamku.

Bilety do zamku nadal po 5 zł dla rowerzysty. 8 zł dla bez roweru. :)

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Dolina Baryczy. Początek trasy: Mikstat

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 74,48 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 3 min.

Przewyższenia: 134 m

Suma podjazdów: 399 m

Suma zjazdów: 395 m Lemur36 poleca tę trasę rowerzystom Dolina Baryczy to największy w Polsce ornitologiczny rezerwat „Stawy Milickie” – prawdziwy ptasi raj i wymarzone miejsce do ich obserwacji. To wiekowe aleje dębowe, niedostępne olsy, kwieciste łąki i pełne życia wody, zachęcające do uprawiania turystyki przyjaznej przyrodzie. To również unikatowe domy z rudy darniowej, szachulcowe kościoły i zabytkowe, ciągle działające jazy – ślady po dawnych mieszkańcach tych ziem.

Naszą przygodę z Doliną Baryczy rozpoczęliśmy w Złotowie, przy zabytkowym, drewnianym kościele pw. Św. Józefa.

Asfaltową drogą, przez Czeszów, Biedaszków, Ujeździec i Gruszeczkę dojechaliśmy do Sułowa, gdzie zaczyna się ścieżka rowerowa, biegnąca po szlaku dawnej kolejki wąskotorowej.

W miejscu dawnych stacji, wybudowano miejsca do odpoczynku z mapkami okolic.

Jadąc komfortowo, wśród lasów i pól, ani się obejrzymy jak dojedziemy do Milicza, gdzie znajduje się największy w Europie zespół stawów hodowlanych – Stawy Milickie.

W drodze powrotnej warto odwiedzić rezerwat przyrody Wzgórze Joanny z najwyższym wzniesieniem Wieżycą (230 m n.p.m.).

Łatwa, ciekawa, bardzo przyjemna trasa. Polecam!

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Rajd Energ.W-wa 4 Początek trasy: Stawiszyn

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 94,86 km

Czas trwania wyprawy: 10 godz. i 40 min.

Przewyższenia: 76 m

Suma podjazdów: 916 m

Suma zjazdów: 891 m Deiv poleca tę trasę Wyjazd z Powsina, Świątynia Opaczności Bożej, a w niej Panteon Wielkich Polaków. Przejazd mostem Siekierkowskim, a dalej trasą rowerową nad Wisłą do mostu Gdańskiego, kanał Żerański-wzdłuż kanału dojedziemy do Nieporętu nad Zalew Zegrzyński. Powrót do Powsina.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Lasami Puszczy Stromeckiej i Kozienieckiej Początek trasy: Pogorzela

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 68,55 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 17 min.

Przewyższenia: 64 m

Suma podjazdów: 275 m

Suma zjazdów: 229 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Kilometr

Dla miłośników Puszczy Stromeckiej i Kozienickiej proponujemy kolejną, drugą trasę lasami tych leśnych kompleksów. Pokonanie jej wymaga znacznego wysiłku i proponujemy ją dla osób przygotowanych kondycyjnie. Znaczna jej część prowadzi piaszczystymi odcinkach i w niektórych miejscach zmuszeni będziemy prowadzić rowery. Proponujemy zatem szersze opony. Tereny te są bardzo ładne krajobrazowo. Las, obcowanie z jego ekosystemem sprawia wiele radości.

Na trasie wycieczki odwiedzimy Studzianki Pancerne, w okolicach których w sierpniu 1944r doszło do bitwy 1. Brygady Pancernej im. Bohaterów Westerplatte i radzieckiej 8 Armii 1 Frontu Białoruskiego z dwiema niemieckimi dywizjami pancernymi w tym ze słynną Dywizją Pancerno Spadochronowa "Herman Göering" i niemiecką Dywizją Grenadierów. Przejeżdżać będziemy przez ładnie położoną od strony rzeki Radomki wioskę Chodków i dalej jechać będziemy szlakiem bojowym 31. Pułku Piechoty Strzelców Kaniowskich staczającym walki z Niemcami we wrześniu 1939r. W końcowym etapie trasy przez Kozienicki Park Krajobrazowy powrócimy na szlak czerwony i jechać będziemy wzdłuż historycznego traktu - "Gościńcem Królewskim". Mijać będziemy rezerwaty: "Zagożdżon", " Ponty" i "Ciszek".

Nawiguj

Przygotowanie do wycieczki rowerowej

Najważniejszy jest stan techniczny Twojego roweru. Jeśli wybierasz się na swoją pierwszą wyprawę w sezonie, koniecznie zrób przegląd swojego jednośladu. Co warto zrobić przed rozpoczęciem sezonu? W skład przeglądu wchodzi szereg czynności do wykonania. Są to między innymi: sprawdzenie napędu, przerzutek, linek oraz hamulców

dopompowanie kół

wyczyszczenie ważnych elementów

W skład przeglądu wchodzą również inne czynności. Rower powinno się serwisować przynajmniej raz w roku, by mieć pewność, że jest odpowiednio sprawny i by móc cieszyć się nim dłużej. Podczas jazdy mocno eksploatujemy sprzęt, dlatego tak istotne jest, by o niego dbać. Można samodzielnie serwisować swój rower, chociaż do tego wymagana jest odpowiednia wiedza. W Internecie nie brakuje poradników na ten temat. Jeśli jednak wolisz, by Twoim jednośladem zajęli się specjaliści możesz oddać sprzęt do serwisu rowerowego. Taki przegląd najlepiej jest wykonywać przed rozpoczęciem sezonu. Po sezonie też warto o niego odpowiednio zadbać. Pamiętaj, że im bardziej skrupulatnie będziesz dbać o sprzęt, tym dłużej Ci on posłuży. Jeśli Twój sprzęt jest gotowy do użytku, pozostaje Ci zaplanować trasę i ruszać w drogę!

Co zabrać na wycieczkę rowerową?

W zależności od tego, jak długą planujesz wycieczkę, będzie zależeć Twoja lista rzeczy do zabrania ze sobą. Oczywiście na krótkie, jednodniowe wycieczki rowerowe, nie potrzebujemy wielu rzeczy. Sprawa komplikuje się jednak, jeśli planujemy dłuższą wyprawę.

Na wycieczkę rowerową warto ze sobą zabrać: wodę

czapkę z daszkiem lub zwykłą

rękawiczki na rower

uchwyt na telefon do roweru

kask

okulary Oczywiście lista rzeczy na rower będzie zależeć od indywidualnych preferencji. Podstawą będzie wygodny strój sportowy oraz buty. Bardzo wygodną opcją są specjalne majtki, spodenki lub legginsy na rower, które są bardzo miękkie, dzięki czemu możemy uniknąć obtarć i większego bólu. Czapka z daszkiem świetnie sprawdzi się w słoneczny dzień, natomiast zwykła w chłodniejsze dni. Rękawiczki rowerowe zapobiegną obtarciom rąk, a okulary będą chronić Twoje oczy nie tylko przed promieniami słonecznymi ale również przed owadami.

Uchwyt na telefon będzie przydatny, jeśli chcesz swoją trasę śledzić w aplikacji. Kask jest istotny dla Twojego bezpieczeństwa. Inne przydatne akcesoria: uchwyt na bidon oraz bidon na wodę, nóżka do roweru, zapięcie do roweru, plecak lub saszetka, a także oświetlenie.

Jeśli wybierasz się na dłuższą wycieczkę lista będzie znacznie dłuższa. Musisz pomyśleć, choćby o ubraniach na zmianę czy podstawowych narzędziach, które będą przydatne, jeśli rower ulegnie małej usterce (np. łyżki do opon cyz dętka zapasowa).

Rowerem po woj. wielkopolskim. Co najbardziej warto zobaczyć?

Wielkopolska to kolebka polskiej państwowości, a poznawania historii na rowerze to wyjątkowa frajda. Pozwala na to Szlak Piastowski, prowadzący po najważniejszych miejscach związanych z państwem Piastów, m.in. do pięknych katedr w Gnieźnie i Poznaniu, do wpisanego na listę pomników historii Ostrowa Lednickiego, i do zrekonstruowanego słowiańskiego grodu w Gieczu. Każde z tych miejsc nadaje się na cel wycieczki rowerowej lub przystanek w czasie dłuższej wyprawy. Wielkopolska przyciąga turystów także swoją piękną przyrodą. Jeśli lubicie jeździć na rowerze wśród lasów, rzek i jezior, zaplanujcie weekend w Wielkopolskim Parku Narodowym. Wyznaczono tu ponad 100 km szlaków rowerowych, a po drodze czekają dodatkowe atrakcje, jak wieża widokowa na Osowej Górze w Mosinie i Muzeum-Pracownia Literacka Arkadego Fiedlera w Puszczykowie.

Jeśli kochacie zabytki, powinniście wybrać się na wycieczkę Szlakiem Kościołów Drewnianych w Puszczy Zielonka, z kolei na grzybiarzy czeka Puszcza Notecka, największy kompleks leśny Wielkopolski, stanowiący część Krainy 100 Jezior, czyli „wielkopolskich Mazur”. Miłośnicy niezwykłości przyrodniczych nie zawiodą się Wielkopolską. Można tu zobaczyć wyjątkowe skrzyżowanie rzek w Wągrowcu, a w samym Poznaniu zwiedzić można rezerwat przyrody Meteoryt Morasko, czyli teren usiany kraterami powstałymi po upadku meteorytu mniej więcej 5 tys. lat temu, a więc jeszcze przed wzniesieniem egipskich piramid. Znakomitym miejscem na weekendową wycieczkę rowerem po Wielkopolsce jest też Kórnik z zamkiem, wzorowanym pośrednio na słynnym indyjskim mauzoleum Tadż Mahal i pięknym arboretum, w którym możecie oglądać dziesiątki gatunków drzew, krzewów i kwiatów.