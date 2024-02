Trener Lecha Poznań przed starciem ze Śląskiem Wrocław: Musimy ten mecz zagrać na swoich warunkach

- Z całym zespołem twardo stąpamy po ziemi. Wiemy, jak długa droga jest przed nami, ile meczów zostało i jak trudne będą to spotkania. Ze Śląskiem musimy zagrać konsekwentnie. Musimy kontrolować ten mecz od pierwszej do ostatniej minuty, wiedząc, co chcemy zrobić zarówno z piłką przy nodze, jak i bez niej. Będzie to klucz do przełamania passy ze Śląskiem. Jako trener Śląska też wygrałem przy Bułgarskiej, dlatego wiem, w jaki sposób ten rywal przygotowuje się do meczów w Poznaniu i to doświadczenie pomoże mi, przekazać drużynie co w sobotę może się wydarzyć. Na pewno porównując styl gry naszego ostatniego przeciwnika Jagiellonii i Śląska, to mamy tu zupełnie odmienne filozofie. Najważniejsze, żeby kreować rzeczywistość na własnych warunkach i o tym rozmawiam z zawodnikami