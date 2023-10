Trwa akcja pomocy studentom Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. "Beneficjentami są obcokrajowcy"

Akcja “Wyprawka dla studenta” odbywa się w dniach od 9 do 18 października na terenie Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Do końca obecnego tygodnia w korytarzu głównym Collegium Maximum UPP trwa zbiórka niezbędnych sprzętów, naczyń kuchennych i innych rzeczy użytkowych oraz roślin, które następnie zostaną nieodpłatnie przekazane studentom w dniach od 16 do 18 października.