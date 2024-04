Trwa Poznański Festiwal Nauki i Sztuki! Uczniowie uczyli się szycia chirurgicznego na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu. Zobacz jak im szło Emilia Ratajczak

Wczoraj, 15 kwietnia, rozpoczął się Poznański Festiwal Nauki i Sztuki. To już 27. edycja wydarzenia. Dziś w programie zaplanowano między innymi kurs szycia chirurgicznego. Miało to miejsce w Sali Senatu Centrum Kongresowo-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego. Co jeszcze w programie?