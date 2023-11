Trwa ważna konferencja w Forcie VII. Jeszcze można w niej uczestniczyć!

Trwa ważna konferencja historyczna w Forcie VII - pierwszym obozie koncentracyjnym na ziemiach polskich - w Muzeum Martyrologii Wielkopolan mówiono w piątek, 24 listopada o powstańcach wielkopolskich zamordowanych w Forcie, o komorach gazowych - dziś zaś, w sobotę, 25 listopada - historycy przedstawią sylwetki innych więźniów, szczególnie z Wielkopolski, którzy byli męczeni w jednym z najstraszniejszych obozów zagłady - bo za taki wprost uważali poznański obóz Niemcy.

- Konferencja Historyczna skierowana jest do nauczycieli, którym chcemy zaprezentować, w jaki sposób warto włączać tematy martyrologiczne do szkolnych lekcji oraz jak o tej tragicznej historii opowiadać młodzieży w przestrzeni ekspozycji stałej Muzeum - informuje Wielkopolskie Muzeum Niepodległości. - Jednocześnie inicjuje nowy program, w ramach którego będziemy przygotowywać uczestników do współpracy z nami w roli przewodników po Forcie VII. Zobacz: Fort VII w Poznaniu bez tajemnic dla nauczycieli. Rusza konferencja historyczna Oprócz nauczycieli zapowiedziało się około trzydziestu przewodników. To bardzo ważne - Fort VII jest niezwykle ważnym miejscem dla historii regionu i kraju, tu w październiku 1939 roku utworzono pierwszy obóz koncentracyjny na zagarniętych przez hitlerowców ziemiach polskich... a wciąż za mało się o tym mówi! Nawet nauczyciele historii przyznają, że trudno im uzyskać informacje, którymi mieliby dalej zainteresować młodzież. Zmiana tego stanu jest właśnie celem konferencji.

Muzeum Martyrologii zaprezentowało profesjonalne źródła historyczne dotyczące utworzenia obozu, powstańców wielkopolskich uwięzionych i zamordowanych w Forcie VII, zagłady więźniów w komorze gazowej, a także - w sobotę 25 listopada - mówiące o więźniach Fortu, w tym reprezentantach polskiej elity naukowej, kulturalnej i Polskiego Państwa Podziemnego oraz o więźniach zaginionych, zmarłych i zamordowanych, którzy stąd zostali wywiezieni do innych obozów III Rzeszy. Obóz nazwano oficjalnie Konzentrationslager Posen, a jego zadanie było proste – nie było to miejsce pracy przymusowej, a wprost wyznaczone miejsce śmierci, do którego przywożono Wielkopolan. Mordowano ich w okrutny sposób, a esesmani przydzielani do jego załogi mieli nabywać właśnie tu doświadczenia w torturowaniu i zabijaniu.

Nie na darmo sami Niemcy nazywali Fort VII mianem Lager der Blutrache, czyli obóz krwawej zemsty: zemsty na powstańcach wielkopolskich i śląskich. To nie tylko pierwszy na ziemiach polskich i największy w tzw. Kraju Warty ośrodek eksterminacji polskich elit – to była fabryka śmierci, w której więźniowie usłyszawszy, że będą wywiezieni do innego obozu, Oświęcimia, czy Gross Rosen, traktowali tę wiadomość jako uśmiech losu. Nie wiedzieli oczywiście co ich tam czeka, ale schemat myślenia był taki – wszędzie, byle nie w Forcie VII...

Poznański Oddział IPN i „Głos Wielkopolski” przygotowały dokument filmowy o zbrodniach popełnionych w Forcie VII. Jego premiera odbędzie się 9 grudnia, w czasie Wielkopolskiego Forum Pamięci. Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Skontaktuj się z nami! Wyślij informację, zdjęcia lub film na adres: [email protected]