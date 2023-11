Fort VII w Poznaniu bez tajemnic dla nauczycieli. Rusza konferencja historyczna

Konferencja historyczna zaplanowana jest na dwa dni - piątek 24 listopada (od godz. 11.00) i sobotę 25 listopada (od 10.00). Adresowana przede wszystkim do nauczycieli i przewodników poznańskich, a także osób zainteresowanych oprowadzaniem po Muzeum Martyrologii Wielkopolan Fort VII, dostarczy uczestnikom wiedzy historycznej m.in. w zakresie nowych wyników badań historycznych.

- Konferencja Historyczna skierowana jest do nauczycieli, którym chcemy zaprezentować, w jaki sposób warto włączać tematy martyrologiczne do szkolnych lekcji oraz jak o tej tragicznej historii opowiadać młodzieży w przestrzeni ekspozycji stałej Muzeum - informuje Wielkopolskie Muzeum Niepodległości. - Jednocześnie inicjuje nowy program, w ramach którego będziemy przygotowywać uczestników do współpracy z nami w roli przewodników po Forcie VII.