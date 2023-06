Tych rzeczy i świadczeń nie zabierze komornik w 2023 roku. Nawet jeśli mamy duże długi

Wielu z nas komornik kojarzy się źle, szczególnie jeśli mieliśmy do czynienia z egzekucją komorniczą. To jednak zawód jak każdy inny. Zadaniem komornika jest odzyskać zaległości od firm czy pojedynczych osób zarówno dla instytucji, ale i osób prywatnych.

Na początek warto mieć świadomość, że jedna czy dwie opóźnione raty kredytu lub nieodebrany telefon z banku w sprawie zaległości nie spowodują, że naszą zaległością od razu zajmie się komornik.

Ważne! Postępowanie komornicze może wiązać się z zajęciem majątku rzeczowego - ruchomości i nieruchomości. Komornik nie ma prawa do rzeczy nie należących do dłużnika - nawet jeśli te znajdują się w mieszkaniu. Egzekucja dotyczy jedynie tych nieruchomości, ruchomości oraz świadczeń, które należą do dłużnika.