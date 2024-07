Dla piłkarzy Lecha Poznań tegoroczne mistrzostwa Europy powoli się kończą. Bartosz Salamon już w zeszłym tygodniu pożegnał się z turniejem, a w niedzielę do domu wraz z reprezentacją Gruzji udał się Nika Kwekweskiri. Jako jedyny na placu boju pozostał Miha Blazić, który zagra w poniedziałek przeciwko Portugalii. Ile Kolejorz otrzyma od UEFA pieniędzy za swoich zawodników?

Trzech piłkarzy Lecha Poznań na Euro 2024

Wyjazd zawodnika na mistrzostwa Europy ma swoje plusy i minusy. Minusem może być złapanie urazu, o który nie jest trudno po całym sezonie. Dodatkowo, w porównaniu do europejskiej czołówki, wiele polskich klubów bardzo szybko rozpoczyna obozy przygotowawcze, podczas których nie może skorzystać z powołanych zawodników. Ci najczęściej dołączają do zespołu w połowie pre-sezonu.

Tak będzie między innymi z Bartoszem Salamonem, Niką Kwekweskirim oraz Mihą Blaziciem. Zawodnicy Kolejorza nie mogli mówić o długich urlopach po zakończonym sezonie, o ile w ogóle mogli o nich mówić. Salamon wraz z reprezentacją Polski rozpoczął przygotowania już 2 czerwca, czyli miał 8 dni wolnego od ostatniego meczu z Koroną Kielce. "Kwekwe" natomiast udał się na zgrupowanie swojej kadry zaledwie 3, natomiast Blazić 4 dni po ostatnim spotkaniu w ekstraklasie.

Będzie za to jednak rekompensata. Za brak piłkarzy Lech Poznań otrzyma pieniądze. I to całkiem przyzwoite.

Lech Poznań otrzyma pieniądze za nieobecność zawodników

UEFA za powołania do reprezentacji, jak co turniej, wypłaca klubom pieniądze według wcześniej ustalonych zasad. Naliczanie kwoty za jednego piłkarza rozpoczyna się 10 dni przed startem turnieju i obowiązuje do jednego dnia po odpadnięciu danej reprezentacji z Euro. Oczywiście nie wszystkie kluby otrzymają tyle samo pieniędzy. Kwota jest ustalona w systemie FIFA Transfer Matching System. Obowiązują 3 kategorie. Kluby z ekstraklasy są w tej najniższej. Oznacza to, że Lech Poznań za swojego jednego zawodnika otrzyma 3300 euro za jeden dzień. Kluby z najwyższej kategorii mogą liczyć na wypłatę 10 tys. euro za dzień, natomiast z 2. kategorii 6500 euro za dzień.

Kwoty w poszczególnych kategoriach:

Kategoria 1. - ok. 10 tys. euro

Kategoria 2. - ok. 6,5 tys. euro

Kategoria 3. - ok. 3,3 tys. euro

Ile Lech Poznań zarobi pieniędzy?

Dla dwóch piłkarzy Kolejorza turniej już się zakończył. Reprezentacja Polski wraz z Bartoszem Salamonem zakończyła swój udział na fazie grupowej, przegrywając z Holandią (1:2) oraz Austrią (1:3) i remisując z Francją. "Saliego" na boisku widzieliśmy przez 86 minut w pierwszym meczu przeciwko "Oranje". W kolejnych spotkaniach drugi kapitan Lecha siedział na ławce rezerwowych. Łącznie Salamon na zgrupowaniu był przez 22 dni, co daje kwotę ok. 73 tysięcy euro.

Nieco więcej wpłynie do klubowej kasy za Nikę Kwekweskiriego. Jego Gruzja mogła się podobać podczas tego turnieju, która z trzeciego miejsca awansowała do 1/8 finału. Tam jednak zostali brutalnie sprowadzeni na ziemię przez Hiszpanów, którzy zwyciężyli 4:1. "Kwekwe" zaliczył debiut podczas tego turnieju, stając się siódmym lechitą w historii, który zagrał na Euro, wchodząc na ostatnie 12 minut spotkania. Wyjazd Gruzina do Niemiec zasili kasę Lecha o blisko 90 tysięcy euro.

Najwięcej poznaniacy zainkasują na wyjeździe Mihy Blazicia. Reprezentacja Słowenii, podobnie jak Gruzja, także zameldowała się w 1/8 finału. Tutaj kwota nie jest jednak jeszcze potwierdzona, bowiem ta kadra dopiero w poniedziałek rozegra swoje spotkanie przeciwko Portugalii. Jeśli drużyna prowadzona przez selekcjonera Matjaza Keka zakończyłaby udział w turnieju na tej fazie, Kolejorz otrzyma od UEFA ponad 93 tysiące euro. Jednak jeśli Słoweńcy doprowadziliby do sensacji i awansowali do ćwierćfinału, wówczas kwota ta wzrosłaby do ok. 110 tysięcy euro.

Łącznie poznaniacy otrzymają od UEFY nieco ponad 250 tysięcy euro.

Tyle Lech Poznań otrzyma za swoich zawodników po mistrzostwach Europy

Bartosz Salamon - 73 tys. euro

Nika Kwekweskiri - 90 tys. euro

Miha Blazić - 93 tys euro (?)

