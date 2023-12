Ulica Strzałowa w Poznaniu będzie zamknięta w czasie "Wigilii ze Smoleniem"

- W sobotę 16 grudnia 2023 r., od godz. 10:00 do godz. 16:00, w związku z imprezą "Wigilia ze Smoleniem", przy skrzyżowaniu ul. Rybaki i Strzałowej zamknięta zostanie ul. Strzałowa (od ul. Ogrodowej do ul. Rybaki) i fragment ul. Rybaki (od ul. Strzałowej do ul. Kwiatowej) - informuje Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu. - W tym dniu na zamkniętych odcinkach ulic obowiązywać będzie zakaz zatrzymywania się i postoju. Prosimy kierowców o wcześniejsze usunięcie pojazdów z miejsc objętych tymczasowym zakazem.