UM Poznań: Najnowsze informacje z 5.05.2024. Co urzędnicy mają nam do przekazania?

Z Berlin – the place to be do Poznania rowerem?😉 Taki sposób promocji wybrał Marcin Płachno, który odwiedził nasze miasto. Jego przejazd to pomysł na promocję Polski w krajach niemieckojęzycznych.🇩🇪 Płachno przekonuje również, że turyści zza granicy są często zachwyceni Polską, a grunt to przekonać ich do przyjazdu i tego, że będą tu mieli co robić. W Poznaniu mamy wiele pięknych miejsc, dlatego serdecznie zapraszamy wszystkich których chcą spędzić swój urlop u nas.❤️ Willkommen in Posen!