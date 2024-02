Umowa nie zostanie przedłużona. Trener Lecha Poznań odejdzie po sezonie. "Wydatnie przyczynił się do rozwoju młodych zawodników"

Trener Artur Węska po sezonie odejdzie z Lecha Poznań. Do akademii Kolejorza trafił z końcem 2020 roku, obejmując drugą drużynę Kolejorza. Już w debiutanckiej rundzie szkoleniowiec zdołał wywalczyć ze swoją ekipą utrzymanie. W kolejnym sezonie młodzi lechici do ostatniej kolejki zachowywali szansę na udział w barażach o awans do pierwszej ligi. W ubiegłej kampanii rezerwy zapewniły sobie utrzymanie. W obecnym sezonie zajmują bezpieczną, dwunastą pozycję.

Trener Węska łączył umiejętnie wynik sportowy z wprowadzaniem młodych lechitów do zespołu, rotacjami, odgórnymi decyzjami dot. składu, podyktowanymi przez dyrektorów Lecha Poznań. Włożył on ogrom pracy, by wychować i ukształtować kilkunastu młodych zawodników.