Gwiazda Lecha Poznań na celowniku tureckiego giganta! Może zagrać z reprezentantem Polski

Po skrzydłowego Lecha Poznań zgłaszały się wielkie kluby

Coraz lepsze informacje płyną z ulicy Bułgarskiej. Trener Lecha Poznań, Mariusz Rumak może skorzystać z większej liczby zawodników podczas treningów. Do zajęć z drużyną powrócił Mikael Ishak oraz…

Na początku roku spekulowało się o tym, że być może Velde zamieni Poznań na słoneczną Niceę. Aktualnie trzecia siła ligi francuskiej, w której gra nasz rodak, Marcin Bułka, przedstawiła jednak... absurdalną ofertę. Jak podał serwis goal.pl do włodarzy poznańskiego klubu przyszła umowa, w której to Francuzi chcieli wypożyczyć skrzydłowego na... miesiąc. Ta została bardzo szybko odrzucona.

Podczas pobytu Kolejorza na zgrupowaniu w tureckim Belek, Norwega miał obserwować Besiktas. Turcy mieli nazwisko Veldego na swojej magicznej liście. Klub znad Bosforu miał wstępnie pytać o zawodnika Lecha Poznań, jednak do gry wkroczył były selekcjoner reprezentacji Polski, Fernando Santos. 69-latek wybił skautom i dyrektorom sportowym ten pomysł z głowy, proponując zawodników, których on chciałby sprowadzić do klubu.