Utalentowana poznanianka weźmie udział w programie "The Voice Kids". Sprawdź, kim jest Pola Jezierska

Utalentowana poznanianka w "The Voice Kids"

Utalentowana młoda artystka wystąpi w najbliższym odcinku programu emitowanego na antenie TVP1.

- Pola jest nie tylko utalentowaną wokalistką o niezwykłym głosie, ale także ambitną artystką, która zdążyła już zebrać wiele pochwał i uznanie od profesjonalnych mentorów - opowiadają jej bliscy.

Młodziutka artystka do tej pory odnotowała takie sukcesy jak pierwsze miejsce w konkursie "The Voice of Jarocin", czy trzecie miejsce zajęte podczas festiwalu "Śpiewaj i Walcz".

Pola Jezierska na co dzień uczy się w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 13 - Szkoła Tytusa w Poznaniu. Jak możemy przeczytać we wpisie w social mediach szkoły, wszyscy bardzo mocno kibicują młodej artystce.