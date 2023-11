W Poznaniu dokument odbierzesz w Urzędomacie. Działa przez całą dobę, 7 dni w tygodniu

Urządzenie, które pojawiło się przy Wydziale Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych na ul. Gronowej działa na podobnej zasadzie jak te, z których można odbierać zamówione przesyłki. Podczas składania wniosku mamy możliwość wyboru, czy chcemy odebrać dowód rejestracyjny w urzędzie czy z Urzędomatu.

Przewagą Urzędomatu jest to, że jest on dostępny 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

– Kiedy gotowy dokument dotrze do urzędu, pracownicy włożą go do Urzędomatu. Mieszkaniec na podany numer telefonu otrzyma SMS z kodem PIN do otwarcia skrytki. Dowód będzie oczekiwał na odbiór 48 godzin