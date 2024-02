W Poznaniu drożej niż w górach? Trwają ferie w Wielkopolsce. Sprawdziliśmy ile zapłacimy za turnusy czy kursy. Nie jest tanio!

Podobnie cenowo wygląda to przy półkoloniach organizowanych Lech Poznań Football Acedemy. Za jedno dziecko i pięć dni wypełnionymi atrakcjami cena wynosi 729 złotych. Poza codziennymi treningami piłkarskimi dzieci biorą udział w bowlingu, zwiedzaniu stadionu, grach i zabawach czy wyjściach do kina. Opieka nad dziećmi trwa 8,5 godziny dziennie. Podobne ceny zaproponowały Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji. Tam za 5 dni trzeba zapłacić 700 złotych za osobę, a dla osób nie z Poznania – 800.

Godzina lekcji z instruktorem przy dwójce dzieci na Malta Ski może kosztować nawet 199 złotych, innej możliwości nie ma. Na kursy, które też tanie nie są, miejsc już nie ma. Za 10-godzinny dla 4-latków w 3-osobowej grupie trzeba było zapłacić 649 złotych, za 7-godzinny dla dzieci w wieku od 7 do 15 lat – 549 złotych. Wypożyczenie sprzętu narciarskiego jest w cenie, ale mimo wszystko nie jest to cena w zasięgu każdego.

Tańsze rozwiązania na ferie w Poznaniu i Wielkopolsce

Nie wszystkich stać na półkolonie dla dzieci, które kosztują setki złotych. Tym bardziej, kiedy pociech ma się więcej. W Poznaniu są również tańsze atrakcje. Bilet do Palmiarni Poznańskiej kosztuje 16 złotych za normalny i 12 złotych za ulgowy, a godziny pracy palmiarni są wydłużone – do 18. Do Muzeum Narodowego w Poznaniu można wejść za darmo we wtorki, w pozostałe dni koszt wynosi 20 i 13 złotych, natomiast uczniowie i studenci wchodzą za 1 złotych. W Muzeum Powstania Wielkopolskiego we wtorki również można wchodzić bezpłatnie, w inne dni za 15 i 10 złotych.