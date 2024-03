W Poznaniu odbyły się największe targi wędkarskie w Europie – Rybomania 2024. Zobacz zdjęcia!

Jak podkreślają organizatorzy Rybomanii, jej każda edycja ma swój inny, niepowtarzalny charakter, a podczas targów prezentowane są nowości rynkowe wszystkich najważniejszych marek wędkarskich na świecie.

– Podczas wydarzenia można zarówno nawiązać kontakty biznesowe jak i dokonać zakupów i przygotować się do nadchodzącego sezonu. Rybomania to miejsce pełne wyjątkowych wędkarskich emocji i możliwość rozmowy z znanymi osobami ze świata wędkarskiego. Wspólnie z nimi kreujemy inicjatywy takie jak Strefa Trendów czy Akademia Młodego Wędkarza, by urozmaicić i podkreślić charakter Rybomani, jako nie tylko targów ale i społeczności, którą od kilku lat regularnie budujemy. Dopingujemy wędkarzom podczas zawodów wędkarskich, dzielimy się doświadczeniami i spostrzeżeniami na Facebooku, wspieramy nowe inicjatywy i rozwój wędkarstwa wśród młodych ludzi