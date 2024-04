Rozpoczął się Next Fest w Poznaniu. Zabrzmi nową muzyką. Oto gorące nazwiska najmłodszych stażem artystów na Next Fest. Posłuchaj!

Koncert zespołu Nanga podczas Next Fest Music Showcase & Conference w Sali Wielkiej ZK Zamek w kwietniu 2023 r. Posłuchaj najmłodszych stażem artystów nadchodzącej edycji Next Fest ===>>>

Coals, Dziwna Wiosna, Bango Balenci, Jagoda Kret, KiM, Sindig, Olka, Nastia, Echo37. Ci artyści i zespoły nic Wam nie mówią? Już wkrótce mogą rządzić na letnich festiwalach, a po bilety na ich koncerty mogą ustawiać się tłumy! W czwartek 18 kwietnia w Poznaniu rozpoczyna się Next Fest - wyjątkowy festiwal, dzięki któremu możecie być krok do przodu w muzycznych trendach! Na 25 scenach w całym Poznaniu nie zabraknie też uznanych gwiazd: Ani Rusowicz, Julii Kamińskiej, Kaśki Sochackiej, Łony, Małgorzaty Ostrowskiej, Piotra Roguckiego, Tymona Tymańskiego z Kurami, Vito Bambino. Tu prezentujemy najmłodszych stażem artystów, na których warto zwrócić uwagę!

Next Fest. Wyjątkowy festiwal

Od 18 do 20 kwietnia na wielu scenach w Poznaniu odbędzie się festiwal muzyczny Next Fest . To wyjątkowe wydarzenie - równie ważni co widzowie są sami artyści, ich menedżerowie, przedstawiciele wydawców i festiwali, dziennikarze, przedstawiciele instytucji kultury. To w kwietniu w Poznaniu wykuwają się trendy muzyczne na nadchodzący rok i line-upy festiwali. To podczas Next Festu młodzi, niedoświadczeni twórcy spotykają się ze swoimi doświadczonymi starszymi kolegami. Rodzą się muzyczne pomysły, współprace i przyjaźnie.

Gorące młode nazwiska Next Fest

W najbliższych dniach w 25 miejscach w Poznaniu odbędzie się aż 125 koncertów muzycznych, konferencji, paneli dyskusyjnych, warsztatów i innych wydarzeń. To okazja, by posłuchać zarówno debiutantów (ponad 100 koncertów), jak i jedne z najbardziej znanych polskich gwiazd.

Nie każdy muzyk musi być dojrzały wiekiem. Podobnie jak nie każdy artysta z tegorocznego line-upu Next Festu. Do młodych także świat należy. W te trzy wiosenne dni również znalazło się miejsce dla takich twórców. Posłuchaj najmłodszych stażem artystów nadchodzącej edycji Next Fest:

Next Fest 2024: Bilety i karnety

W sprzedaży są trzydniowe karnety w cenie od 241,60 zł, które umożliwiają wstęp na wszystkie wydarzenia festiwalu. Oprócz tego w sprzedaży dostępne są też bilety jednodniowe, w cenie od 137 zł. Na placu Wolności staną dwie sceny. Pierwsza, na której zagrają gwiazdy wieczoru, i gdzie wstęp jest płatny. Druga, z serią bezpłatnych koncertów, będzie należeć do artystów z programu My Name Is Poznań oraz zespołów zaproszonych przez Estradę Poznańską.

Na festiwalu nie zabraknie paneli dyskusyjnych z przedstawicielami branży muzycznej. Poruszony zostanie temat zdrowia psychicznego, sztucznej inteligencji w tej dziedzinie sztuki, czy kwestie prawa autorskiego. Odbędą się także warsztaty: lekcja tekściarstwa z udziałem Pauliny Przybysz i Łony oraz warsztaty fotograficzne z Kadrem.

To nie koniec atrakcji. W CK Zamek odbędzie się giełda winyli oraz pokaz filmu "LemOn. Take What You Need". W piątek można będzie wziąć udział w Silent Disco na placu Wolności. Wiele poznańskich klubów przygotowało także specjalne afterparties. Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Skontaktuj się z nami! Wyślij informację, zdjęcia lub film na adres: [email protected]

