W Poznaniu powstał pierwszy komercyjny hostel prowadzony przez organizację LGBT+: "Jesteśmy hetero-friendly!"

- Tworząc Hostel Stonewall wychodzimy naprzeciw potrzebom osób LGBT+. W naszym hostelu nikt nie nie będzie patrzył na ciebie krzywo, bo chcesz wynająć wspólny pokój z osobą tej samej płci. Nie musisz się również obawiać, jeśli twoja tożsamość płciowa jest inna niż płeć zapisana w dowodzie osobistym. Rozumiemy problemy społeczności LGBT+, bo sami do niej należymy. Oczywiście, jesteśmy całkowicie hetero-friendly!

Do dyspozycji gości będzie kilkadziesiąt łóżek w pokojach wieloosobowych oraz pokoje prywatne. Hostel zlokalizowany jest tuż obok poznańskiego Starego Rynku, przy ulicy Klasztornej 2. Jest to pierwsze tego typu miejsce w Polsce.

- mówi Mateusz Sulwiński z Grupy Stonewall.

Stowarzyszenie prowadzi również mieszkanie wspomagane dla osób LGBT+ w kryzysie bezdomności, przez niektóre osoby nazywane “hostelem”. To jednak dwa zupełnie oddzielne projekty - Hostel Stonewall to działalność zarobkowa, mieszkanie zaś oferuje bezpłatną pomoc osobom w kryzysie.

- Od sześciu lat pracujemy, aby Poznań stał się tęczową stolicą Polski. Nie bez znaczenia jest przychylność władz miasta, które wspierają inicjatywy wspierające społeczność LGBT+. Inspiracją do stworzenia hostelu były podobne miejsca działające w niektórych miastach na zachodzie Europy. Czujemy się tutaj dobrze i zachęcamy wszystkie osoby, nie tylko LGBT+, do odwiedzenia stolicy Wielkopolski. Hostel Stonewall chętnie was ugości - dodaje Sue Bartel z Grupy Stonewall.