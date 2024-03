W Poznaniu powstał pierwszy w mieście krąg żałoby dla mężczyzn. "Każdy zostanie wysłuchany"

- Z własnego doświadczenia wiem, że mało jest wsparcia kierowanego do mężczyzn. Chcemy stworzyć przestrzeń, w której nie boimy się żadnych emocji, w której można być sobą. Będzie to wspólnota, w której każdy zostanie wysłuchany. Wszystko po to, aby dać sobie nawzajem siłę

– zauważył Filip Tarachowicz.

Przedstawiciele fundacji przekazali, że zainteresowani muszą być przynajmniej trzy miesiące po odejściu bliskiej osoby. Chodzi o to, by pierwsze emocje mogły osłabnąć i by uczestnicy mieli szansę opowiedzieć o swojej codzienności. Istotne jest również to, że udział w kręgu nie jest terapią i nie zastąpi kontaktu ze specjalistą.