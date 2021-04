Warta Poznań gra z Jagiellonią Białystok: - Nie powiedzieliśmy jeszcze ostatniego słowa - deklaruje trener Tworek

W ostatniej kolejce Warta przegrała 0:2 z Rakowem Częstochowa, nie wykorzystując dwóch rzutów karnych i strzelając sobie "samobója".

- Nie zawsze w sporcie da się wygrywać - analizuje Piotr Tworek. - Fakt, że w tym meczu byliśmy równorzędnym rywalem dla Rakowa, pokazuje jaką ewolucję przeszła nasza drużyna. To jest dla nas punkt odniesienia, do tego, co było i co teraz jest. My oceniając teraz Wartę, porównujemy ją do czołowych zespołów naszej ligi. To nas buduje - dodaje.

Piotr Tworek jest przekonany, że przegrana z Rakowem nie podłamała zespołu.

- Jestem spokojny o sprawy mentalne. Chcemy być jak najwyżej w tabeli, bo to będzie naszą miarą sukcesu. Chcemy cały czas utrzymywać głód zwycięstw i pokazywać, że nie powiedzieliśmy jeszcze ostatniego słowa.- zadeklarował trener.

