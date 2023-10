Warta Poznań - Śląsk Wrocław 0:1. Szmyt zmarnował karnego. Zobacz jak oceniliśmy Zielonych

Ten mecz idealnie ułożył się dla Śląska. Wrocławianie stosunkowo szybko wyszli na prowadzenie i mogli skoncentrować się na tym co robią dobrze. Oddali Warcie Poznań i czekali na to, co mają do zaoferowania. A że Zieloni w ataku pozycyjnym nie czują się dobrze, oglądaliśmy ich nieudolne próby stworzenia sobie sytuacji strzeleckich.

Pod bramką Śląska groźnie było w zasadzie tylko po strzałach głową piłkarzy Warty. W taki sposób trudno było sforsować defensywę gości.