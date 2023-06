Warta Poznań wznowiła treningi bez swoich gwiazd, ale z byłym piłkarzem Lecha Poznań

Wszystko wskazuje na to, że Warta Poznań zatrzyma byłego obrońcę Lecha Poznań Wołodymyra Kostewycza.

- Mam nadzieję, że będzie zdrowy. Jest to jakościowy piłkarz. Nie przez przypadek rozegrał tyle meczów w Lechu Poznań. Jest zdrowy, wszystkie stare urazy są wyleczone. Miał taką serię badań, że nawet nie wiem, czy jeszcze można coś więcej zbadać. Bardzo długo nie grał, więc musi się odbudowywać. Jeśli dobrze będzie wyglądał w sparingach, to będę go rekomendować, by z nami został. Wiem, że może nam pomóc, pewnie bliżej drugiej części rundy jesiennej, chociaż liczę, że już w pierwszej części będzie wchodził z ławki