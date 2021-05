Wąskotorówka Maltanka już kursuje. Kultową kolejką można dojechać do Nowego Zoo

Pamiętajmy, że obowiązują limity pasażerów – do 16 osób w wagoniku. Kursy odbywają się co pół godziny ze stacji Maltanka, od godz. 10.00 do 18.30 i ze stacji Zwierzyniec od 10.30 do 19.00. Pociągi przejeżdżać będą przez stacje Maltanka, Ptyś, Balbinka i Zwierzyniec. W majowy weekend parowóz Borsig odjeżdżać będzie ze stacji Maltanka o pełnych godzinach.

- W okresie zimowym lokomotywy przeszły przeglądy, wymagające napraw wagoniki zostały odnowione. Zależy nam na tym, aby bezpiecznie i wygodnie przewozić pasażerów – mówi Wojciech Tulibacki, prezes Zarządu MPK Poznań Sp. z o. o. – Jesteśmy gotowi do uruchomienia przejazdów, oczywiście w reżimie sanitarnym.

