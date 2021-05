We wtorek ruszają punkty szczepień powszechnych w Koziegłowach, Swarzędzu i Luboniu Bogna Kisiel

We wtorek, 11 maja będą otwarte trzy z siedmiu punktów szczepień powszechnych. Zostaną one uruchomione w Koziegłowach (gmina Czerwonak), Swarzędzu i Luboniu. Do końca tygodnia działalność rozpoczną także punkty szczepień powszechnych w Dopiewie, Mosinie, Rokietnicy i Kórniku.